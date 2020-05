Vidéo : Il adapte une Lamborghini Huracan Super Trofeo à un usage routier

Il est souvent possible d’observer toutes sortes de bolides sur le Nürburgring. Récemment, une Lamborghini Huracan Super Trofeo dotée de plaques d’immatriculation a fait sensation.

Il s’agit effectivement d’une Huracan Super Trofeo récupérée et adaptée aux homologations TUV, de manière à pouvoir la faire circuler en toute légalité sur le réseau routier. Dévoilée en 2014, cette sportive était, et est toujours exploitée dans un championnat géré par le constructeur, entre autres.

Elle se distingue donc du modèle de série par un body kit et un équipement totalement étudié pour la compétition. Arceau de sécurité, fibre de carbone non peinte, nombreuses appendices aérodynamiques, ainsi qu’un imposant aileron en font une véritable pistarde. De plus, cette version destinée à la course a été délestée de sa transmission intégrale.

Du côté de son moteur, le V10 5,2l atmopshérique développe quelques 612 chevaux, pour 570 Nm de couple. Nous apprenons malheureusement via la description de la vidéo que la voiture a pris feu sur la piste peu après le tournage de la vidéo…

Une variante semblable de l’Huracan devrait être prochainement dévoilée par Lamborghini. Elle fera ainsi le bonheur de quelques chanceux, triés sur le volet par la marque.