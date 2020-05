BMW Série 4 : Le barbecue programmé pour le 2 juin prochain

Circonstances exceptionnelles obligent, BMW dévoilera la seconde génération de sa Série 4 via un live diffusé sur internet. L’évènement sera transmis le 2 juin prochain.

Lors de cet évènement, nous pourrons donc découvrir la nouvelle Série 4, qui profitera de nombreuses modifications visuelles et technologiques. Le principal changement concerne bien évidement l’apparition d’une nouvelle calandre, bien plus proéminente que sur les autres modèles de la gamme. Justifié par les designers comme un bon moyen de la différencier mieux de la Série 3, cette « 4 » profitera en plus d’éléments spécifiques, de manière à centrer son approche sur le dynamisme.

En dehors de cela, le reste du design se calquera sur les évolutions apportées par les derniers modèles coupé de la marque (Série 8, Série 2 Gran Coupé, …). A son bord, même constat. Nous y trouverons donc de nouveaux sièges, une console centrale entièrement revue et un système multimédia mis à jour. Du côté des motorisations, BMW proposera comme toujours un large choix de motorisations essence et diesel, articulées autour de blocs à quatre et six cylindres.

Rendez-vous le 2 juin prochain pour les informations officielles.