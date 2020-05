BMW : Voici la mise à jour de la Série 5 !

BMW nous présente aujourd’hui la version mise à jour de sa Série 5, en lui apportant un design légèrement repensé, ainsi que quelques évolutions mécaniques et technologiques.

Visuellement, nous constatons une face avant retravaillée. La berline (et le break) se dote de nouvelles optiques laser, héritées de la Série 7. La calandre, pour sa part, conserve des proportions semblables à la première phase du modèle. A l’arrière, le seul changement opéré se constate au niveau des feux, plus fins qu’auparavant. Sur le pack M, un nouveau diffuseur vient agrémenter son look sportif. La possibilité est également donnée au client d’opter pour des étriers « M » peints en rouge. De nouvelles jantes de 20 pouces font aussi leur apparition dans le catalogue d’options. Du côté de la Série 5 Touring, nous retrouvons les mêmes évolutions, sans réel changement majeur.

Ce face-lift est également l’occasion pour le constructeur bavarois d’introduire de l’hybridation légère 48V sur toutes ses motorisations à quatre et six cylindres. Comme nous l’évoquions il y a plusieurs mois, l’hybridation plug-in est désormais proposée sur la variante Touring du modèle. En parallèle, une nouvelle variante, plus haut de gamme, vient rejoindre la 530e. La 545e xDrive s’équipe donc d’un six cylindres en ligne de 3.0l de cylindrée, associé à un moteur électrique. Grâce à cela, le modèle dispose d’une puissance cumulée de 394 chevaux, pour un couple de 600 Nm. L’autonomie est annoncée à environ 55 kilomètres. Le 0 à 100 km/h est pour sa part assuré en 4,7 secondes. Les émissions de CO2 de cette version culminent à 54 grammes par kilomètre.

Du côté de la version 30e, nous retrouvons toujours un quatre cylindres en ligne associé à un bloc électrique. La puissance cumulée est de 292 chevaux, pour une autonomie maximale de 62 kilomètres. Les émissions de CO2 sont ici contenues entre 49 et 54 grammes au kilomètre.

A son bord, les changements notables se remarquent au niveau de la planche de bord. Le système multimédia reçoit la dernière version du système iDrive, tandis que le cockpit virtuel se dote également de la dernière version du système. Les utilisateurs Android seront aussi capables d’utiliser sans fil la surcouche Android Auto.