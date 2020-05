Ford Performance poursuit le développement de sa Mustang Mach-1

Après l’arrivée de la redoutable Shelby GT500, Ford Performance dévoilera sa nouvelle Mustang Mach-1, de manière à proposer « la Mustang la plus efficace de tous les temps ». Développée sur piste, cette Mustang, dont la production sera limitée, devrait être présentée dans le courant de l’été prochain.

Sur base des premières photos partagées par Ford, cette Mustang, encore lourdement camouflée, recevra une face avant plus agressive, ainsi que deux entrées d’air dans la calandre. L’arrière s’équipera quant à lui d’un aileron et de quelques modifications mineures. Le look s’agrémentera de jantes spécifiques, chaussées de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2.

Cette variante embarquera une version améliorée du V8 5.0l de la gamme standard de la Mustang. Toutefois, d’après les premières informations, ce dernier sera poussé à une puissance de plus de 500 chevaux.

Au vu du caractère sportif évoqué par Ford Performance, nous devons également nous attendre à l’adoption de nouveaux réglages au niveau du châssis, de l’amortissement et du freinage.

Affaire à suivre !