BMW : La production de la M2 cessera à l’automne

Selon nos confrères souvent bien informés de BMWBlog, la BMW M2 sortira de production dans le courant de l’automne 2020. La première génération du modèle a fêté cette année sa septième année d’existence.

Toutefois, ne vous inquiétez pas. A contrario des nouvelles Série 1 et 2 Gran Coupé, la future Série 2 Coupé profitera d’une plateforme capable d’envoyer la puissance du moteur aux roues arrière. Dans le même temps, cette plateforme sera toujours en mesure de recevoir un certain six cylindres en ligne, destiné à la M2.

En se basant sur les habitudes du fabriquant, une fois que sa mise à la retraite sera effectuée, il faudra patienter au minimum deux années pour voir la nouvelle variante sportive du modèle débarquer sur le marché.

Le constructeur dévoilera en effet les versions « grand public » de sa nouvelle Série 2 Coupé bien avant la future M2. En dehors de grosses évolutions visuelles, cette nouvelle Série 2 se distinguera du modèle actuel par l’arrivée des dernières technologies du groupe BMW.

Affaire à suivre !