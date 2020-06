Hyundai met à jour son Santa Fe : hybridation au programme !

Lancée en 2018, la nouvelle génération du Hyundai Santa Fe se dote aujourd’hui d’un facelift, permettant au SUV de monter en gamme, tout en s’équipant de nouvelles motorisations hybrides.

D’un point de vue extérieur, ce Santa Fe n’évolue que timidement, avec l’apparition de feux dotés d’une nouvelle signature. Il faut rentrer à son bord pour constater quelques changements. Premièrement, l’ancien système multimédia a été délaissé, au profit d’un nouveau système, reposant sur un écran mieux intégré de 10,25 pouces. Nous retrouvons toujours une grande console centrale, jonchée de boutons, permettant de gérer la transmission et la section confort du SUV. Le fabriquant a également repensé l’architecture intérieure, de manière à proposer quelques espaces de rangements supplémentaires.

Hyundai profite du renouvèlement de son vaisseau amiral pour l’équiper de nouvelles motorisations, répondant mieux aux dernières normes de pollution. En plus des motorisations classiques diesel et essence, le Santa Fe reçoit une motorisation hybride, plug-in hybride, en plus d’une variante fonctionnant à l’hydrogène.

Le constructeur dévoilera prochainement toutes les informations propres à ces nouvelles motorisations.