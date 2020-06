Toyote présente son nouvel Hilux

Malgré l’apparition de nouveaux SUV dans sa gamme, Toyota n’oublie pas son modèle phare dans la gamme des franchiseurs; le Hilux. Le pick-up se refait donc une beauté, en se dotant d’une face avant intégrant de nouvelles optiques, ainsi que quelques autres évolutions visuelles.

Sa charge utile d’une tonne et sa capacité de remorquage de 3,5 tonnes s’étendent aujourd’hui à l’ensemble des modèles à transmission intégrale, tous types de carrosserie confondus (Simple cabine, Extra cabine et Double cabine). Son habitacle a également été remanié et équipé d’un combiné d’instruments optimisé et d’un nouvel écran d’infodivertissement 8’’ intégré dans la console et assorti de boutons et touches mécaniques. Le système multimédia offre une réactivité logicielle et tactile accrue, et prend en charge Apple CarPlay® et Android Auto™ pour assurer une meilleure intégration avec les smartphones.