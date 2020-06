Photo : Voici la nouvelle BMW M4

D’ici l’an prochain, la nouvelle BMW Série 4, qui a été présentée il y a trois jours, sera épaulée par la M4. Sans réelle surprise, elle héritera donc de la nouvelle face avant de la « 4 », mais revue à la sauce BMW M. Nous constatons donc via cette photo un élargissement conséquent des voies, ainsi qu’une calandre au design revu, pour plus d’agressivité.

En dehors de cette face avant dorénavant propre à la Série 4, la future M4 bénéficiera de toute les nouveautés technologiques et techniques du modèle grand public. Nous aurons donc affaire à une sportive plus basse et plus large qu’auparavant, avec, en prime, un système d’amortissement revu pour une meilleure polyvalence.

L’intérieur, pour sa part, se dotera de sièges plus fermes et de nombreuses options de personnalisation. Sous le capot du coupé, nous retrouverons le même six cylindres en ligne de 3.0l que celui qui équipe les nouveaux X3 et X4 M. Ce dernier sera en mesure d’offrir jusqu’à 510 chevaux, pour la version Competition du modèle. La boîte DKG sera également rangée au placard, au profit d’une boîte automatique semblable à celle des modèles de grande production.

A l’instar des deux SUV, la future M4 ne sera plus proposée de série avec une transmission à deux roues motrices. Elle profitera effectivement d’une transmission intégrale xDrive, capable d’envoyer l’entièreté du couple sur l’essieu arrière. BMW n’a toutefois pas exclu l’apparition d’une version dégonflée en puissance, se contentant d’une boîte manuelle et d’un tempérament propulsif permanent.

Affaire à suivre !