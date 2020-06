Wheelsandmore pousse l’Audi RS Q8 à 1010 chevaux !

Les 600 chevaux d’origine de l’Audi RS Q8 vous laissent de marbre ? Dans ce cas, le préparateur Wheelsandmore a très certainement de quoi vous faire changer d’avis. L’entreprise a en effet mis au point un « Stage 5 », permettant au SUV survitaminé d’atteindre la puissance phénoménale de 1.010 chevaux, pour un couple de 1.250 Nm.

Cette préparation, ne répondant bien entendu plus aux normes légales, s’articule autour de la suppression du filtre à particules, des catalyseurs et des silencieux de l’échappement. Du côté mécanique, rien ne change, en dehors de la cartographie moteur et des filtres à air. Le V8 4.0l bi-turbo du groupe Volkswagen est décidément plein de ressources ! Niveau tarif, il faudra toutefois s’acquitter d’un joli chèque de 49.900€, incluant le montage des nouvelles pièces.

Les personnes plus raisonnables pourront trouver leur bonheur avec quatre autres niveaux de préparation, permettant au RS Q8 de bénéficier d’un gain de puissance allant de 110 à 365 chevaux, tout en conservant l’homologation TUV et Euro 6-d Temp.

Pour rappel, l’Audi RS Q8 est animé par un V8 4.0l bi-turbo doté d’hybridation légère. Ce nouveau moteur développe une puissance de 600 chevaux pour 800 Nm de couple. Grâce à sa transmission intégrale, le SUV est en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Il semble fort probable de voir arriver prochainement une offre similaire pour les nouvelles Audi RS 6 et RS 7, partageant le même bloc moteur.