La Peugeot 308 hérite du i-Cockpit des 3008 et 208 !

En attendant l’arrivée de la future Peugeot 308, le constructeur nous dévoile une petite mise à jour, visant à lui intégrer le système i-Cockpit, déjà présent sur les nouvelles 3008 et 208. Pour rappel, ce système permet au conducteur de troquer les compteurs analogiques pour un affichage digital personnalisable.

En parallèle, Peugeot ajoute à sa gamme une nouvelle teinte carrosserie « bleu vertigo » et deux nouvelles jantes alu. En dehors de ces nouveautés, aucun changement esthétique n’est à signaler.

En 2020, l’actuelle Peugeot 308 sera mise à la retraite, au profit d’une nouvelle génération, qui reposera sur une autre plateforme, capable d’accueillir des motorisations hybrides. En plus d’évoluer visuellement, la compacte bénéficiera de nombreuses améliorations technologiques, visant à la maintenir dans la course face à ses rivales, que sont les VW Golf, Renault Megane et autres.