Ford Mustang Mach 1 : Pour le printemps prochain !

Afin de diversifier son offre et de remplacer la Mustang Bullit, Ford va prochainement ressusciter sa Mustang Mach 1, au travers d’une toute nouvelle version, plus que jamais taillée pour la piste. Apparue en 1969 pour la première fois, avant d’être à nouveau utilisée entre 2003 et 2004, l’appellation Mach 1 a toujours caractérisé les versions sportives de la muscle car.

Encore visible sous forme de prototype il y a quelques semaines, Ford nous dévoile aujourd’hui toutes les informations la concernant. Cette Mustang Mach 1 embarque sans surprises un V8 5.0l atmosphérique, dont la puissance a été gonflée à 480 chevaux. Le fabriquant a ici emprunté quelques éléments de la redoutable Shelby GT350, comme la boîte de vitesses Tremec à six rapports, ou encore son système de refroidissement. Ford propose toutefois la boîte automatique à dix rapports en option. Cette dernière a cependant été repensée afin d’offrir un tempérament plus sportif.

Visuellement, la nouvelle Mustang Mach 1 se distingue d’une Mustang classique par l’adoption d’une face avant beaucoup plus agressive et d’un imposant becquet posé sur le dessus de coffre. Le look sportif est agrémenté par de nouvelles jantes de 19 pouces et des étriers peints en orange. Le client peut également opter pour l’installation de bandes contrastantes sur le capot et les bas de caisse du bolide.

Ford confirme également l’adoption de nouveaux réglages châssis et l’installation de freins plus costauds, afin de garantir une bonne endurance sur circuit.

Cette nouvelle Mustang Mach 1 débarquera sur le marché dans le courant du printemps 2021. Reste à voir si cette nouvelle version spéciale sera commercialisée en Europe.