La BMW M5 reçoit son face-lift !

Afin d’aligner sa M5 aux nouveautés inaugurées sur la Série 5 par son face-lift de milieu de carrière, BMW nous présente aujourd’hui les améliorations apportées à sa limousine sportive.

Visuellement, le modèle suit donc la tendance du modèle de série, avec l’apparition d’une nouvelle calandre, plus « carrée, et entourée de nouveaux feux LED . Le bouclier arrière se distingue simplement par un contour de feux noir, visant à renforcer le contraste avec la carrosserie.

Le modèle arrive également avec quelques nouvelles options de personnalisation, permettant par exemple d’opter pour des coques de rétroviseurs « piano black » ou pour de nouvelles jantes de 20 pouces. Il est également possible d’opter pour des étriers de freins rouges ou oranges.

A son bord, la principale amélioration réside au niveau du système multimédia, désormais intégré dans un écran de 12,3 pouces (10,25 pouces auparavant). Petites évolutions également du côté du système de sélection des modes de conduite. Comme sur toutes les BMW M, l’interface permet de régler indépendamment les réglages de l’amortissement, de la direction, du moteur et du système xDrive. Concrètement, le constructeur a remplacé ces quelques boutons par un raccourci « M Mode », permettant de réaliser la configuration directement dans le système multimédia. Il est ensuite possible de créer des modes sur mesure, accessibles via les boutons M1 et M2, logés sur le volant.

D’un point de vue mécanique, rien ne change au niveau du moteur. Nous retrouvons toujours un V8 4,4l bi-turbo sous son capot, délivrant 600, voire 625 chevaux pour la version Competition du modèle. La berline se dote toutefois de nouveaux amortisseurs, inspirés de ceux équipant la M8 Gran Coupé. Ceux-ci favorisent la stabilité du bolide, tout en lui permettant de descendre de 7 millimètres, sans perte de confort.

En Belgique, la nouvelle BMW M5 se négociera à partir de 123.000€.