La future Ferrari hybride V6 à nouveau filmée dans les rues italiennes (vidéo)

Depuis plus d’un an, il est souvent possible de voir apparaitre un prototype étrange s’apparentant à une Ferrari 488. En se penchant plus sur certains détails, il est rapidement possible d’en déduire qu’il s’agit d’un modèle hybride.

En croisant ces images avec des informations récupérées par certains de nos confrères, nous savons donc qu’il s’agit d’un futur modèle sportif, qui n’embarquera pas un V8 turbocompressé, mais bien un V6, bénéficiant d’assistance électrique.

Sans surprise, le développement de ce type de modèles découle principalement des sanctions mises en place par l’Union Européenne pour pousser les constructeurs à diminuer les émissions polluantes de leurs véhicules. En 2018, le fabriquant italien confirmait déjà son objectif d’inclure un ou plusieurs V6 dans sa gamme. Le prototype utilisé n’est d’ailleurs pas forcément représentatif du modèle qui bénéficiera de cette technologie.

Rappelons que dans un futur relativement proche, Ferrari dévoilera son premier SUV. Dans la vidéo, nous pouvons voir que le prototype est accompagné par la redoutable SF90 Stradale. Ce coupé est animé par un V8, couplé à trois moteurs électriques. Grâce à cela, il dispose d’une puissance de 1000 chevaux pour un couple de 960 Nm.