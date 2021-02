Une Ferrari F50 avec 217 kilomètres au compteur est à vendre !

Avec une cote estimée entre 2,7 et 3,1 millions, la Ferrari F50, en plus d’être une sportive magnifique, demeure un excellent investissement. We Are Curated, un vendeur américain spécialisé dans la vente de voitures anciennes, a annoncé fin décembre avoir mis la main sur une F50 n’ayant que 135 miles au compteur, soit un peu plus de 215 kilomètres.

Produite entre 1995 et 1997, l’hypercar italienne est animée par un V12 4,7l développant 520 chevaux pour un couple de 471 Nm. Elle est ici associée à une boîte manuelle à six rapports, renvoyant toute la puissance aux roues arrière. A l’époque de son lancement, elle avait pour particularité d’intégrer bon nombre de technologies issues de la Formule 1, avec une utilisation massive de fibre de carbone et l’utilisation d’un bloc moteur semblable à ceux utilisés dans les monoplaces.

En visitant le catalogue de l’entreprise chargée de sa vente, plusieurs pépites sont visible, telles qu’une Lamborghini Diablo de 2001 ou encore une Mercedes 300 SL Roadster de 1959. Dans les productions plus récentes, nous retrouvons également de la Porsche 918 Spyder, Mercedes SLR McLaren ou encore une LaFerrari de 2015 ne totalisant que 72 miles.