La boîte manuelle restera au programme sur les nouvelles BMW M3 et M4

D’ici la fin de l’année, BMW présentera la nouvelle génération de ses M3 et M4. Le constructeur profite de la publication de photos de prototypes pour nous présenter quelques informations à leur sujet.

La première grosse annonce concerne le fait que la transmission intégrale ne sera proposée que comme une version supérieure. Le client sera donc encore en mesure de faire son choix entre une transmission à deux roues motrices ou une xDrive. Dans le même temps, la boîte manuelle sera toujours proposée, aux côtés d’une boîte automatique ZF à huit rapports.

La nouvelle génération des deux sportives récupèrera le nouveau six cylindres en ligne équipant déjà les derniers X3 et X4M. Ce dernier développera entre 480 et 510 chevaux, suivant la version choisie par le client.

En parallèle à ces informations « mécaniques », le modèle devrait bénéficier d’une petite réduction de poids, inhérente à la nouvelle plateforme du modèle. Visuellement, les deux sportives se distingueront des versions de série par l’apparition de boucliers plus agressifs, de voies élargies et d’un plus grand choix d’options de personnalisation.

Elles seront présentées au grand public dans le courant du mois de septembre prochain.