La nouvelle Audi RS 3 pourrait atteindre les 450 chevaux !

Entre plusieurs sorties sur le Nürburgring, de nouvelles informations concernant la future Audi RS 3 circulent sur internet. Ces dernières évoquent le lancement du modèle avec deux déclinaisons; standard et performance. Si le modèle d’entrée de gamme devrait se « contenter » d’une cavalerie de 415 chevaux, la variante survitaminée pourrait atteindre 450 équidés.

Quoiqu’il arrive, cette puissance sera toujours fournie par un cinq cylindres en ligne turbocompressé. Pour rappel, chez Mercedes-AMG, la A 45 S tire 421 chevaux de son nouveau quatre cylindres. Chez BMW, la M2 atteint 410 chevaux avec son six cylindres en ligne.

En parallèle à ce gain de puissance non négligeable, l’Audi RS 3 Performance devrait être équipée d’une transmission intégrale capable d’envoyer l’intégralité du couple aux roues arrière, de manière à améliorer l’agrément de conduite.

Visuellement, l’Audi RS 3 se distinguera des modèles standard par l’apparition de boucliers plus imposants, de jantes au plus grand diamètre et d’un intérieur revisité. Son arrivée sur le marché est planifiée pour l’année prochaine.