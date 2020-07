Production lancée en Europe pour la nouvelle Toyota Yaris

L’usine Toyota française de Valenciennes vient d’entamer la production de la nouvelle génération de la Yaris. Quatrième génération du modèle le plus vendu par Toyota en Europe, il s’agit de la première voiture compacte construite sur la plateforme Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B. Cette dernière permettra au modèle de gagner en habitabilité, tout en améliorant considérablement la sécurité à bord et les performances.

Ce nouveau modèle, spécialement conçu pour l’Europe, devrait permettre à Toyota de se remettre sérieusement dans la course très serrée des citadines.

Pour rappel, la quatrième Yaris ne réinvente pas le design du modèle précédent. En revanche, le modèle s’équipe d’une foule de nouveautés technologiques, allant des feux LED aux surcouches Apple CarPlay/Android Auto. Le compteur est désormais digital et optionnellement épaulé par l’affichage tête haute.

Pour ses débuts, la technologie hybride Toyota de quatrième génération s’applique au groupe motopropulseur principal de la nouvelle Yaris. Ce système hybride 1.5 Dynamic Force dérive directement des systèmes de plus grosse cylindrée (2.0 et 2.5 litres) qui ont été inaugurés par les Corolla, RAV4 et Camry dernières versions. La taille et le poids de ses composants ont fait l’objet des mêmes attentions afin de réduire au maximum la consommation et les émissions. Par ailleurs, le système adopte une nouvelle batterie hybride au lithium-ion qui autorise des accélérations plus vives. En effet, elle est plus puissante et plus légère (27%) que la batterie Nickel-hydrure métallique précédente.