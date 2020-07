Vidéo : La Porsche 911 Turbo S 992 poussée à fond sur autoroute

Avec sa nouvelle 911 Turbo S Type 992, Porsche repousse une fois de plus les limites de son modèle phare. La nouvelle 911 Turbo S est animée par un nouveau moteur 3.8l à plat doté de deux turbocompresseurs à géométrie variable. Ce moteur délivre 51 kW (70 ch) de plus que son prédécesseur. Son couple maximal atteint désormais 800 Newton-mètre, soit 50 Nm de plus. Avec sa transmission à double embrayage et 8 rapports spécifique à la Turbo, la nouvelle 911 Turbo S franchit la barre des 100 km/h après seulement 2,7 secondes (0,2 seconde de moins) alors que sa vitesse maximale demeure inchangée à 330 km/h.

Dans cette vidéo, publiée sur YouTube, nous embarquons à bord de ce nouveau modèle, pour une sortie sur autoroute allemande à vitesse illimitée. L’occasion de visualiser quelques accélérations et reprises, plus impressionnantes les unes que les autres.