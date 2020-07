Bientôt une Toyota Supra de plus de 500 chevaux ?

D’après nos confrères japonais de Best Car Web, Toyota étudierait la possibilité d’intégrer le nouveau moteur des M3 et M4 sous le capot de la Supra. Dans la pratique, cela pourrait permettre au coupé, basé sur la plateforme de la BMW Z4, de fournir une puissance supérieure à 500 chevaux.

Ce bloc en question est un six cylindres en ligne 3.0l bi-turbo, équipant actuellement les X3 et X4 M. D’après le média à l’origine de cette info, Toyota pourrait donc proposer ce moteur, sous la forme d’une édition limitée à 200 exemplaires.

Actuellement, la Toyota Supra la plus plus puissante est animée par un six cylindres BMW doté d’un seul turbocompresseur. Il développe quelques 340 chevaux. Plus récemment, le fabriquant a présenté une version plus abordable, faisant appel lui aussi à un quatre en ligne d’origine BMW.

Affaire à suivre !