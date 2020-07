Les Audi SQ7 et SQ8 repassent au V8 TFSI en Europe !

Alors que le marché américain profite déjà des SQ7 et SQ8 TFSi, Audi vient tout juste d’annoncer, pour l’Europe, le remplacement du V8 TDI par un huit cylindres TFSI, récupéré de la dernière RS 6.

De cette manière, les deux SUV disposent désormais d’un V8 4.0l TFSI bi-turbo, délivrant 507 chevaux et 770 Nm de couple aux quatre roues. Le sprint de 0 à 100 km/h ne prend que 4,1 secondes, l’accélération de 80 à 120 km/h n’exigeant que 3,8 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h.

Ce nouveau bloc est entre autres équipé d’une désactivation automatique de cylindres et de turbocompresseurs à double entrée, réduisant la contre-pression et optimisant les échanges de gaz pour un meilleur remplissage des chambres de combustion.

La boîte tiptronic à huit rapports et la transmission intégrale permanente quattro transmettent la puissance supérieure du 4.0 TFSI à la route. Les châssis des Audi SQ7 et SQ8 sont équipés de série de deux composants sportifs : la suspension sport pneumatique adaptative avec amortisseurs pilotés et la direction à quatre roues directrices. À basse vitesse, cette dernière fait pivoter les roues arrière jusqu’à 5 degrés dans la direction opposée aux roues avant, ce qui accroît l’agilité et réduit le rayon de braquage. À partir de 60 km/h, elles pivotent légèrement dans la même direction que les roues avant pour offrir une meilleure stabilité à plus haute vitesse et lors de changements de direction rapides. En option, il est également possible d’opter pour un système de stabilisation active du roulis.

L’es SQ7 et SQ8 dotés du 4.0 TFSI seront lancés sur les marchés européens à l’automne. Les prix catalogue en Belgique sont respectivement de 101 120 euros et 108 350 euros TVAC. Les versions TDI seront abandonnées lors de la mise en service de cette nouvelle version.