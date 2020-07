Un pack GR Sport pour la Toyota Corolla

Send an email

A l’instar de nombreux autres constructeurs, Toyota vient de dévoiler un pack sport « GR » pour sa dernière Corolla. L’occasion pour la compacte de se montrer plus agressive et sportive.

La Corolla s’équipe ainsi de boucliers plus anguleux, visant à renforcer son caractère. Le look est également agrémenté de finitions noires et de belles jantes de 17, voire 18 pouces. A l’arrière, la variante berline s’équipe d’un discret béquet. En guise de finition, Toyota appose un insigne GR Sport au dessus de la désignation de la motorisation. La couleur signature de la GR est le Dynamic Grey. Cette nouvelle version étant la première berline Corolla à offrir une option de peinture en deux tons, sept des huit teintes disponibles (dont Dynamic Grey) peuvent être combinées à un toit noir.

A son bord, le pack GR se traduit par l’arrivée d’un ciel de toit noir et d’un volant en cuir perforé. Les seuils de porte en aluminium intègrent également le logo GR. A l’avant, les sièges offrent un meilleur maintien et une sellerie en tissus dotée de surpiqûres contrastantes. Les clients peuvent choisir, en option, un système d’éclairage d’ambiance, un éclairage extérieur LED et une peinture en deux tons.

L’arrivée de ce pack est prévu pour novembre 2020.