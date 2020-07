Vidéo : Embarquez à bord de la MINI John Cooper Works GP sur le Nürburgring

Dévoilée il y a quelques mois, la Mini John Cooper Works GP est la variante la plus puissante et efficace de la gamme. En plus de profiter du dernier quatre cylindres BMW, développant 306 chevaux et un couple de 450 Nm, le modèle a profité d’une baisse de poids, rendue possible par la suppression de la banquette arrière et l’utilisation de matériaux légers (PRFC). En terme de performances, la petite bombe profite donc d’un comportement amélioré et d’un 0 à 100 km/h annoncé à 5,2 secondes.

Uniquement proposé en boite automatique à huit vitesses, le bolide est également limité au niveau de sa production, à 3000 exemplaires. Nos confrères de Sport Auto ont pu mettre la main sur un exemplaire du modèle, afin de l’envoyer sur la Nordschleife. Confiée aux mains de Christian Gebhardt, la Cooper GP a pu boucler un tour de l’enfer vert en 8:03:86.

A titre de comparaison, la Renault Megane R.S. Trophy-R a pu boucler le même tour avec un chrono de 7:40.10, contre 7:43.8 pour la dernière Honda Civic. Si le chrono de la MINI peut donc sembler peu flatteur, il reste utile de préciser qu’il s’agit d’un chrono indépendant, mesuré en une journée. Les deux autres modèles ont été chronométrés dans des conditions particulières et avec une équipe d’ingénieurs pour l’affutage des réglages.