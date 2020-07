Premières esquisses de l’habitacle du futur Hyundai Tucson

D’ici la fin de l’année, Hyundai mettra au placard l’actuelle génération de son Tucson, au profit d’une nouvelle version, plus technologique que jamais. Le SUV en profitera pour se refaire une beauté, avec un design directement issu du dernier Santa Fe.

Concrètement, le SUV gagnera quelques centimètres et s’équipera de nouveaux boucliers, pour une résultat bien plus « premium ». A son bord, le Tucson axera le poste de pilotage autour de deux écrans; un pour le cockpit virtuel et un autre pour la gestion du système multimédia et de la partie confort du véhicule. La planche de bord sera simplifiée et permettra à l’utilisateur de profiter d’espaces de rangements plus importants.

En dehors de ces évolutions technologiques, il devrait également afficher une hausse de l’habitabilité, notamment pour les passagers arrière.

Sous son capot, le Tucson sera en mesure de fournir des motorisations thermiques, hybrides et électriques. Il faudra encore patienter quelques mois pour en savoir plus à son sujet;