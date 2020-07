Manhart booste la MINI JCW GP !

Lorsqu’il s’agit de préparer un véhicule, Manhart n’y va pas de main morte. Que ce soit d’un aspect mécanique ou visuel, la nouvelle Mini John Cooper Works GP a eu droit à un passage dans les ateliers de la firme.

En plus de profiter d’un look entièrement revu avec les couleurs or de Manhart, la compacte a profité d’une préparation moteur, articulée autour de la suppression du filtre à particules, de l’ajout d’un nouveau système de refroidissement et d’une cartographie moteur. De cette manière, elle passe de 306 chevaux à 345 équidés, avec un couple de 530 Nm. Il s’agit pour rappel d’un quatre en ligne de 2.0l de cylindrée.

En plus de bénéficier de performances revues à la hausse, la suppression du filtre à particules permet au bolide de se montrer plus « sonore ». Pour le look, Manhart a eu recours à un covering noir mat, contrasté avec des zones dorées. Le modèle s’équipe également de jantes de 19 pouces et d’une suspension AST, permettant une diminution de la hauteur de caisse de 20mm à l’avant et de 15mm à l’arrière.

En terme de budget, Manhart propose un prix de base de 3850€, incluant tout le nécessaire à l’amélioration des performances du moteur. Il est possible d’ajouter un échappement sport pour 1760€ et les ressorts courts pour moins de 200€. Pour profiter du look du modèle affiché, il faudra ajouter un supplément de 3400€.