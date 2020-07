Audi Sport va électrifier tous ses modèles !

Send an email

Follow on Twitter

En marge du développement des motorisations électrifiées sur sa gamme grand public, Audi va pousser l’électrification au centre de sa branche sportive. En effet, si certains modèles, tels que les RS6, RS7 et RS Q8 disposent déjà d’une hybridation légère via alterno-démarreur, le fabriquant proposera d’ici 2023 des Audi S et RS plug-in hybrides, voire 100% électriques.

D’après nos confrères d’Autocar, nous devrions ainsi voir apparaitre une Audi RS 4 plug-in hybride et une e-tron GT RS d’ici 2023. Toujours d’après cette source, chaque modèle ne sera proposé qu’avec un seul type de motorisation, afin de ne pas créer une gamme trop tentaculaire. Les modèles plug-in hybrides seront très certainement animés par des blocs à quatre, six et huit cylindres, en fonction de leur position hiérarchique.

La concurrence directe, chez BMW M et Mercedes-AMG, passera par la même case dans un futur relativement proche.