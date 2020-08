La nouvelle BMW M3 ne se cache (presque) plus !

Avec sa nouvelle Série 4, BMW a décidé de marquer un changement radical dans le design de son modèle. En effet, le coupé s’est affiché avec une nouvelle calandre, loin de faire l’unanimité auprès du public européen. Quoiqu’il en soit, le constructeur a décidé d’appliquer ce nouvel élément aux futures M3 et M4, qui seront dévoilées d’ici la fin de l’année.

En attendant les premières photos officielles, le site Bimmerpost a pu mettre la main sur quelques images de la nouvelle M3. En dehors de la calandre, elle reprend les traits du modèle grand public, en prenant soin de gagner quelques centimètres en largeur au niveau des trains roulants. Visible ici avec son pack Competition, elle s’équipe de jantes spécifiques et d’un fin spoiler sur le sommet du coffre.

Les futures M3 et M4 embarqueront le même six cylindres en ligne que celui qui anime les X3 et X4 M. Dans sa version la plus puissante (Competition), il disposera d’une puissance de 510 chevaux et d’un couple de 650 Nm. La boîte DKG de la précédente génération laissera quant à elle sa place à une boîte ZF à huit rapports. BMW a toutefois confirmé le maintien de la boîte mécanique. Par la suite, une version M xDrive sera présentée.

En dehors de ces quelques nouveautés visuelles et mécaniques, les M3 et M4 profiteront d’une sensible perte de poids sur la balance et de toutes les innovations technologiques apportées ces derniers mois.