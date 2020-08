310 chevaux pour les Audi S3 Berline et Sportback !

Il y a quelques mois, l’Audi A3 s’est offerte une nouvelle génération, plus luxueuse et technologique que sa devancière. Aujourd’hui, la gamme s’étoffe avec la variante S des deux déclinaisons du modèle. Sans surprise, Audi fait à nouveau appel à un quatre cylindres repensé, offrant 310 chevaux et 400 Nm de couple, transmis aux quatre roues via une transmission intégrale Quattro. De quoi abattre un 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Visuellement, elle se distingue du modèle standard par un look affuté, notamment au niveau des faces avant et arrière. Malgré tout, au vu de l’agressivité déjà proposée sur une simple A3 équipée d’un pack sport, il faut disposer d’un oeil plus averti pour la reconnaitre. Son principal signe distinctif demeurant les quatre sorties d’échappement…

A son bord, la nouvelle S3 s’équipe de quelques finitions aux couleurs Audi Sport, d’un volant méplat, d’un cockpit virtuel agrémenté de quelques fonctions spécifiques à ce modèle sportif et, enfin, de sièges baquet.

La vitesse maximale est limitée par voie électronique à 250 km/h. Le couple est transmis à la route par la boîte S tronic à 7 rapports, qui assure des transitions particulièrement rapides et propose une fonction roues libres. La suspension a été rabaissée de 15mm en comparaison au pack sport, de manière à fournir un comportement plus stable. Il est également possible d’opter pour une suspension intelligente, s’adaptant au mode de conduite utilisé.

Par rapport aux modèles précédents, les nouvelles S3 affichent des dimensions plus généreuses : la Sportback et la Berline sont respectivement 3 et 4 centimètres plus longues, les deux modèles étant aussi 3 cm plus larges.

La version 5 portes affiche désormais une longueur de 4,34 m contre 4,50 m pour la 4 portes. Les deux variantes affichent des valeurs identiques pour la largeur (1,82 m), la hauteur (1,43 m) et l’empattement (2,64 m). Leur habitacle offre des largeurs aux épaules et aux coudes plus généreuses. Le compartiment à bagages de la S3 Sportback peut accueillir entre 325 et 1 145 litres de bagages en fonction de la position de la banquette arrière, alors que le coffre de la Berline affiche une capacité de 370 litres.

En Belgique, la commercialisation sera lancée début septembre, au prix de base de 47 500 € TVAC pour la S3 Sportback et de 48 600 € TVAC pour la S3 Berline. Les premières livraisons aux concessionnaires sont prévues à partir de début octobre.