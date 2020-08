La nouvelle Audi RS 7 grimpe à 955 chevaux avec un préparateur !

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir débarquer de grosses préparations pour les derniers modèles RS de la marque aux quatre anneaux. Il y a peu, Black Box-Richter, en partenariat avec deux autres entreprises, a mis au point un kit de préparation ultime pour l’Audi RS 7.

Son V8, délivrant d’origine 600 chevaux et 800 Nm de couple, est ici poussé à 955 chevaux, pour 1250 Nm. Ce résultat a été rendu possible par l’intégration de deux nouveaux turbocompresseurs, d’une boîte à air plus imposante et d’une cartographie moteur, le tout en conservant l’homologation TUV. Le gain de performances n’a toutefois pas été annoncé. On peut toutefois s’attendre à un 0 à 100 km/h amélioré. Ce dernier est réalisé en 3,7 secondes avec le modèle d’origine. La bride de vitesse a également été supprimée, de manière à permettre à la berline de filer jusqu’à 363 km/h, rien que ça !

Pour la forme, cette préparation s’accompagne ici d’une décoration en covering et d’une suspension dont la hauteur a été diminuée de plusieurs centimètres.