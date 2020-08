Send an email

Follow on Twitter

BMW officialise la M3 Touring via un communiqué !

Grand jour pour les passionnés de BMW, qui seront heureux d’apprendre que la future M3 aura droit à sa variante Touring. De quoi venir faire de l’ombre aux Mercedes-AMG C63 Break et Audi RS 4 Avant ?

Si les nouvelles M3 et M4 arriveront d’ici le mois de septembre prochain, il faudra cependant encore s’armer d’un peu de patience avant de voir un break rejoindre l’offre. En effet, BMW M a décidé de repartir sur une feuille blanche, afin de proposer une familiale à la fois pratique et efficace. Sans grande surprise, elle s’équipera d’un six cylindres en ligne qui développera jusqu’à 510 chevaux. Une version xDrive sera également de la partie.

Si le segment des SUV connait un succès sans précédent, les breaks conservent leur côte auprès du grand public. Il s’agirait donc d’un excellent moyen pour BMW d’assurer les ventes de son modèle sportif.

Le break, qui sera calqué sur la Série 3 Touring, recevra de nombreuses modifications incluant un élargissement des voies, une nouvelle suspension et des adaptations intérieures spécifiques au modèle M (sièges, décorations en fibre de carbone, …).

Il ne reste plus qu’à patienter !