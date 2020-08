Vidéo : La BMW M2 CS affronte les Mercedes-AMG A45 S et Audi RS 3

Fin 2019, BMW dévoilait la dernière version limitée de sa M2, la CS. Développée dans le but de fournir un coupé plus léger et plus puissant, elle s’annonce comme la BMW M la plus fun des dernières productions du constructeur. Il faut dire qu’avec son six cylindres en ligne bi-turbo fournissant 450 chevaux et 550 Nm aux roues arrière, cette « petite » M2 a de quoi séduire.

Récemment, nos confrères de Carwow ont voulu comparer le bolide bavarois à deux de ses rivales, que sont les nouvelles Mercedes-AMG A45 S et Audi RS 3. Pour rappel, la compacte de la marque à l’étoile est animée par un quatre cylindres tout simplement impressionnant. Dans sa version « S », ce bloc de 2 litres de cylindrée développe 421 chevaux et un couple de 500 Nm. Avec la transmission intégrale, elle expédie son 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, contre 4,1 secondes pour la RS 3, reposant pour sa part sur un cinq cylindres 2,5l se « contentant » de 400 chevaux.

Sur le papier, la M2 CS vient se placer parfaitement entre les deux compactes, avec un 0 à 100 km/h annoncé à 4 secondes avec la boîte de vitesses DKG. Dans les faits, la vidéo nous confirme la motricité impressionnante des A45 S et RS 3. La RS 3, avec son cylindre supplémentaire et sa transmission intégrale, prend directement l’avantage sur la A45, suivie de près par la M2. Au démarrage, la M2 CS n’est pas la plus agile, avec son couple uniquement géré par l’essieu arrière. Il faudra attendre la moitié de la course du 400 mètres pour que son six cylindres lui permette de venir se hisser à la deuxième place, devant la Mercedes-AMG A45 S.

Rappelons tout de même que les deux adversaires de la M2 sont fournies dans une version normale. La M2 CS, dont la production est limitée, est naturellement plus puissante de 40 chevaux qu’une « simple » M2 Competition, également plus lourde de 25 kg.

Pour la course, avancez directement la vidéo à 5 minutes et 49 secondes.