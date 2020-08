Quand Liberty Walk transforme une Daihatsu Copen en Nissan GT-R Nismo

La Nissan GT-R connait un succès planétaire auprès d’un très large public, grâce à son look atypique et à ses performances hors du commun, le tout pour un prix abordable. Liberty Walk, en 2017, décidait de créer une Nissan GT-R miniature, articulée autour de la petite Daihatsu Copen.

Si le concept n’est donc pas tout neuf, l’exemplaire présenté dans cet article est sorti de l’atelier tout récemment, avec une décoration bi-ton plutôt originale.

Le petit roadster à deux places a donc subi de nombreuses modifications, afin de se rapprocher le plus possible de « Godzilla ». Pour cela, Liberty Walk a développé un bouclier avant fortement semblable et remis aux proportions de cette petite voiture, ne mesurant que 3,44m de long. L’arrière se caractérise naturellement par un énorme bouclier intégrant quatre sorties d’échappement et par un imposant aileron. Le préparateur a rendu l’ensemble plus imposant en intégrant des ailes élargies, une suspension rabaissée et des jantes au look plus sportif que celles équipées d’origine.

Sous son capot, sans surprise, pas de V6 bi-turbo, mais bien un bloc à trois cylindres de 658cc, développant 64 chevaux. En se fiant au site du préparateur, une telle modification est facturée aux alentours des 3500€.