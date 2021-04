Nissan présente un Patrol Nismo pour le Moyen-Orient

Afin de contenter sa clientèle du Moyen-Orient, Nissan a élargi sa gamme Nismo avec un nouveau modèle. Il s’agit d’un Patrol survitaminé.

Aux côtés des 370Z et Nissan GT-R Nismo, ce mastodonte est animé par un imposant V8 atmosphérique de 5,6 litres de cylindrée. Il développe ainsi une généreuse puissance de 428 chevaux, pour un couple de 560 Nm. Visuellement, le SUV s’affiche avec des pare-chocs ultra agressifs, quelques détails rouges et une paire de jantes de 22 pouces. Il profite également de voies élargies et d’une calandre spécifique, visant à en faire un SUV très peu discret.

En dehors de toutes ses améliorations purement visuelles, le Patrol Nismo reçoit des réglages châssis visant à rendre ses prestations dynamiques plus honorables. La suspension a été raffermie, les freins ont été revus en conséquence et un système de stabilisation permet de réduire ses prises de roulis. Au vu de sa commercialisation ciblée dans une région du monde très « laxiste » avec les normes environnementales, inutile de dire que l’engin n’est pas équipé de filtre à particules ou de tout autre élément pouvant nuire à la bonne respiration de son V8.

A son bord, le constructeur a remonté la finition d’un cran en l’équipant de sièges cuir/Alcantara offrant un meilleur maintien, tout en fournissant plus de possibilités de personnalisation. Pour le reste, ce Patrol Nismo reçoit toutes les technologies du modèle standard; un système multimédia récent et toutes les assistances à la conduite « traditionnelles ». Pour renforcer son caractère sportif, de nombreuses pièces intérieures sont en fibre de carbone vernie.

Côté tarif, ce gros bébé sera proposé au Moyen-Orient uniquement, pour un prix d’environ 90.000€.