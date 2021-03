Une ultime version de 720 chevaux pour la Nissan GT-R se confirme !

Comme nous l’évoquions en septembre dernier, la Nissan GT-R aura bien droit à une ultime version, avant sa mise à la retraite, après 14 années de service. Apparemment limitée à 20 exemplaires pour le marché international, cette GT-R « Final Edition » devrait reposer sur une version Nismo boostée. On parle effectivement d’une puissance de 720 chevaux, toujours fournie par le V6 3,8l japonais.

Selon les informations récupérées par certains de nos confrères, cette GT-R très particulière devrait mixer de nombreux éléments de la version GT3, évoluant sur les circuits, avec la Nismo de série. Elle profiterait ainsi de nombreuses évolutions mécaniques et visuelles.

Pour la suite, Nissan s’attelle d’ores et déjà au développement de sa remplaçante. Sans réelle surprise, la motorisation actuelle sera laissée de côté, normes écologiques obligent. Les premières rumeurs évoquent l’arrivée logique d’une motorisation hybride, qui permettra très certainement de réduire la taille du moteur thermique, sans nuire aux performances. Si le plug-in semble être le meilleur choix pour cela, nos confrères japonais de Best Car parlent d’une micro-hybridation 48 Volts, que l’on retrouve désormais sur de nombreux véhicules. Si ce système n’agit pas directement au travers d’une transmission électrique, il permet au moteur thermique de bénéficier d’un boost de puissance et de couple dans les phases d’accélération, avec une économie de carburant à la clé. L’arrivée de cette nouvelle Nissan GT-R serait apparemment prévue pour 2022. Reste à voir si celle-ci sera toujours commercialisée en Europe.