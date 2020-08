Ram 1500 TRX : Un V8 6,2l HEMI de 702 chevaux !

Dodge nous dévoile aujourd’hui son nouveau RAM 1500 TRX, conçu pour concurrencer la star du segment: le Ford F-150 Raptor. Pour y parvenir, Dodge se sert d’arguments flatteurs. A commencer par son V8 6,2l HEMI doté d’un compresseur.

Ce dernier est en mesure de développer 702 chevaux, pour 880 Nm de couple… De quoi lui permettre de devenir le pick-up le plus puissant du monde. Pour les initiés, ce bloc moteur, dont la réputation n’est plus à faire, a été récupéré des bolides de la gamme « Hellcat ». La boîte de vitesses à huit rapports est fournie par l’équipementier ZF.

Côté performances, le RAM 1500 TRX s’accommode d’un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes. Il est en mesure de tirer 3.674 kg. Afin de garantir un freinage digne de ce nom, les roues avant du pick-up accueillent d’énormes disques de 381mm.

Visuellement, le RAM 1500 TRX s’inspire directement des « Trophy Truck ». Il est donc plus large de 203mm qu’un RAM classique. En plus de lui conférer un look plus impressionnant, les voies élargies lui permettent de mieux aborder les obstacles à haute vitesse. L’amortissement a naturellement été repensé, de manière à offrir plus de 330mm de débattement, tout en supportant jusqu’à une tonne de pression. Cette dernière a également été relevée de 50mm pour augmenter l’angle d’attaque.

Côté tarif, FCA avance un prix contenu entre 94.000 et 115 dollars US. L’autre bonne nouvelle pour les amateurs européens de ce type de joujoux, est que l’importateur AEC Europe sera en mesure de le proposer prochainement sur le vieux continent.