Dodge : Le V8 Hellcat sur la sellette

Dans un climat où la pollution automobile n’a jamais été autant pointée du doigt, les dirigeants de Dodge confient dans une interview accordée à la CBNC que les V8 Hellcat seront amenés à disparaitre dans un futur relativement proche.

Les V8 Hellcat sont reconnus mondialement pour les performances qu’ils offrent et leur fiabilité. Ils équipent encore aujourd’hui de nombreux modèles, tels que les Charger SRT, Grand Cherokee et autres mastodontes. Sur les motorisations de série les plus puissantes, il peut même dépasser les 700 chevaux grâce à l’installation d’un compresseur.

Malheureusement pour les amoureux de grosses mécaniques, même aux Etats-Unis, l’électrification s’imposera sur bon nombre de véhicules, afin de réduire les émissions polluantes « directes » des voitures. D’après les informations communiquées par Tim Kuniskis, le patron de Dodge, la disparition de ce mythique V8 ne signera pas l’abandon des muscles car au sein de sa marque. Elles tireront simplement leur puissance de nouveaux blocs électriques, actuellement en cours de développement.