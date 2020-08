Porsche Taycan : Quelques nouveautés annoncées

Send an email

Après seulement quelques mois d’activité, la Porsche Taycan reçoit déjà une première mise à jour, lui permettant de se doter de nouveaux équipements optionnels et d’une fonction « plug & charge ». Explications.

Le plug & charge a été conçu dans le but d’optimiser la durée de vie de la batterie, en effectuant une limitation de la capacité de recharge sur les bornes. Le conducteur peut sélectionner cette fonction de recharge avec préservation de la batterie sur l’affichage central. Naturellement, s’il choisit de ne pas faire appel à cette option, la pleine puissance de maximum 270 kW reste disponible sur les bornes de recharge haute puissance de 800 V. Par ailleurs, de nouvelles fonctions de recharge intelligentes sont disponibles en combinaison avec le Mobile Charger Connect et le Home Energy Manager. Parmi celles-ci figure la fonction Power Guard, qui est désormais capable de prévenir une surcharge du réseau domestique, quel que soit le nombre de phases, mais aussi d’assurer une recharge optimisée avec l’énergie produite au niveau domestique.

La fonctionPlug & Charge simplifie la recharge : il suffit au conducteur du Taycan de brancher le câble de recharge et le processus est lancé. Les données d’authentification sont sauvegardées dans le véhicule. La borne de recharge identifie donc automatiquement le véhicule connecté. La norme ISO 15118 garantit que la communication entre l’infrastructure et le véhicule est inviolable. Les paiements s’effectuent aussi automatiquement. La fonction Plug & Charge est déjà opérationnelle sur les bornes de recharge Ionity en Allemagne, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en République tchèque. Douze pays européens supplémentaires s’ajouteront début 2021.

En parallèle à cela, la mise à jour inclut un nouvel affichage tête haute, optionnel, permettant de profiter d’un affichage coloré et mieux agencé.

Avec les suspensions pneumatiques adaptatives, la berline 100% électrique reçoit également une fonction « smartlift », qui permettra d’automatiser le relevage de la suspension dans des circonstances récurrentes, telles que des pentes d’allée de maison, casses vitesses, …

L’année modèle 2021 est déclinée en sept nouveaux coloris extérieurs: Mahogany Metallic, Frozen Berry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Crayon, Neptune Blue et Ice Grey Metallic. Toutes ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles sur les véhicules commandés dès aujourd’hui.