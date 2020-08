Porsche Panamera : Présentation du face-lift le 26 août !

Send an email

Après quatre années de service, Porsche présentera en ligne le face-lift de mi-carrière de sa Panamera, le 26 août prochain à 15h. Si le teaser ne nous montre qu’une photo assombrie, nous devons nous attendre à l’arrivée de quelques nouveautés visuelles, technologiques et mécaniques.

Motorisations hybrides affutées

Ce face-lift sera l’occasion pour le constructeur de mettre à jour les motorisations hybrides de sa familiale. Nous pouvons donc nous attendre à l’arrivée d’une Panamera offrant une meilleure autonomie et des moteurs thermiques plus en lien avec les dernières normes en matière de pollution.

En parallèle, toutes les motorisations 100% thermiques devraient s’associer à une micro-hybridation, permettant d’économiser de précieux grammes de CO2.

Face-lift avant tout technologique

Avec la présentation de sa Taycan, la Porsche Panamera a pris un coup de vieux en terme de technologie embarquée. Le constructeur devrait donc réduire l’écart avec la berline électrique en proposant un système multimédia remis au goût du jour. Certaines fonctions de la Taycan 2021 devraient également faire leur apparition.

Pour rappel, Porsche a dévoilé hier une nouvelle fonction de charge intelligente, permettant de conserver au maximum la durée de vie de la batterie. Une telle fonction pourrait donc faire son apparition sur les Panamera plug-in hybrides.

Quelques évolution visuelles

Bien qu’il soit assez difficile d’avancer les nouveautés esthétiques inaugurées par le face-lift, nous devons nous attendre à quelques changements mineurs au niveau des boucliers et des feux. Les dimensions ne changeront pas d’un poil et son look devrait rester fortement similaire à la version actuelle. Porsche devrait toutefois proposer une nouvelle sélection de coloris pour le modèle.

Rendez-vous le 26 août pour sa présentation !