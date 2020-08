Hennessey installe deux turbocompresseurs sur une Lamborghini Huracan

Send an email

Hennessey propose un kit d’amélioration compatible avec la plupart des versions de la Lamborghini Huracan. Ce dernier s’articule entre autres autour de l’installation d’une paire de turbocompresseurs et d’une cartographie moteur.

Dans sa vidéo, le préparateur américain réalise une série d’accélérations sur un banc de puissance, afin de mesurer précisément le gain obtenu. Sur cette version « EVO » du bolide italien, animé par un V10 5,2l, la puissance d’origine est de 640 chevaux pour un couple de 600 Nm. De quoi lui permettre d’abattre un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes.

Après avoir installé les deux turbompresseurs, ainsi qu’un nouveau système de refroidissement et une nouvelle pompe à huile, l’Huracan Evo affiche désormais une puissance titanesque de 912 équidés, répartie sur les quatre roues via une transmission intégrale. Le préparateur propose quant à lui une garantie d’un an / 19.000 kilomètres sur la prestation.