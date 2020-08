La future Porsche 911 GT3 photographiée sans camouflages

Send an email

Comme d’habitude, Porsche dévoilera la plupart des déclinaisons de sa nouvelle 911 type 992 avant de lever le voile sur les radicales 911 GT3 et GT3 RS. Si la GT3 doit être dévoilée avant sa grande soeur, l’an prochain, des photographes peuvent déjà capturer des images d’un prototype presque dénué de camouflages.

Alors que le gigantesque aileron qui était visible au tout début de son développement faisait déjà parler de lui, ce dernier semble avoir été conservé sur le modèle photographié. A l’instar des modèles de compétition, il trouve sa particularité au niveau des mats, venant attraper l’aileron par le dessus. Le spoiler d’origine, dont l’ouverture automatique sera désactivée sur les GT3 et GT3 RS, reçoit une coiffe, permettant de gagner en appui aérodynamique et de rendre l’arrière plus agressif. Le modèle se distinguera bien entendu toujours par ses deux sorties d’échappements centrales.

La face avant, qui n’a pas été photographiée ici, reçoit un bouclier spécifique. Enfin, la sportive s’équipe de jantes spécifiques et munies d’un écrou central. A son bord, la 911 GT3 sera proposée avec des sièges baquet (optionnels) et quelques éléments spécifiques.

Enfin, elle embarquera une version actualisée du six cylindres à plat de la précédente génération du coupé. Il s’agit pour rappel d’un 4.0l atmosphérique délivrant une puissance de 500 chevaux pour un couple de 460 Nm. Une version GT3 Touring viendra par la suite délester le bolide de son aileron.