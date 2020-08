Deux nouvelles éditions limitées pour l’Abarth 595 !

Abarth profite de la fin des vacances pour dévoiler deux éditions limitées de sa 595. La première met en avant le partenariat noué avec le constructeur Yamaha en MotoGP. Sans grande surprise, elle reçoit donc une livrée aux couleurs du fabriquant de motos et de son sponsor titre, Monster Energy.

À l’intérieur, le modèle arbore les nouveaux sièges sport spéciaux Abarth aux finitions bleues et le logo « Monster Energy Yamaha MotoGP » sur les appuie-têtes. La garniture bleue se distingue du tableau de bord noir. Reflétant ainsi la livrée bicolore, tandis que la plaque numérotée est placée sur le tunnel central.

L’Abarth 595 Monster Energy Yamaha est équipée d’un moteur 1.4 T-jet de 165 chevaux, associé à une boîte manuelle. Il est possible de choisir en option une boîte séquentielle robotisée Abarth, avec palettes de changement de vitesse. Celui-ci comprend de série un volant sport à méplat, dont les contours supérieurs sont agrémentés d’une bande centrale, particulièrement utile pour la conduite d’une voiture de sport. Le bouton « Sport » contrôle la distribution maximale du couple, l’étalonnage de la direction assistée et la réaction de l’accélérateur, et last but not least, suivi par le son de l’échappement Record Monza, à soupape active.

La seconde édition, baptisée Scorpioneoro et également limitée à 2000 exemplaires, trouve ses origines avec la A112 Abarth Gold Ring, qui n’a été produite à son époque qu’en 150 exemplaires.

De l’extérieur, elle est reconnaissable à sa livrée scorpion noire – disponible sur demande en Podium Blue, Racing White et Record Gray. Le toit noir mat à damier situé sur le toit est parfaitement assorti à la finition « gris goudron » des poignées, des coques de rétroviseurs, ainsi que des diffuseurs avant et arrière. Pour souligner davantage le style, cette nouvelle série spéciale inclut des détails dorés, comme le scorpion sur le capot, la garniture de caisse et les jantes en alliage de 17″, également disponibles sur demande en finition noire, avec un scorpion doré habillant l’enjoliveur. À l’intérieur, les nouveaux sièges sport Abarth « Scorpionflage » avec garnissage en cuir noir et siège arrière en matériau technique pour mieux maintenir lors d’une conduite sportive. Sur les appuie-têtes des sièges avant, on retrouve l’inscription « Scorpioneoro » brodée avec le drapeau italien et la broderie Abarth.

Les nouveaux sièges se combinent au tableau de bord Scorpion Black aux détails noir mat, ainsi qu’à la plaque dorée du tunnel central et aux tapis personnalisés.

A l’instar de la version Yamaha, l’Abarth 595 Scorpioneoro est aussi animée par un bloc à quatre cylindres de 1,4l de cylindrée, développant 165 chevaux.