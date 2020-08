La future Subaru BRZ aperçue avec son camouflage !

La Subaru BRZ sera bel et bien remplacée ! Malheureusement, il faudra s’armer de patience, car la seconde génération du coupé ne devrait pas être présentée avant 2021. En attendant, un photographe a pu immortaliser quelques images de cette nouvelle mouture, qui devrait considérablement évoluer.

Bien que de nombreux constructeurs ont choisi de délaisser le segment des sportives compactes, Subaru semble bel et bien décidé à conserver la BRZ au sein de sa gamme. S’il est encore difficile de visualiser de manière précise à quoi elle ressemblera, les formes laissent penser que cette BRZ évoluera de manière assez subtile, visuellement parlant. En dehors de feux revus et d’une face avant revisitée, elle devrait donc se calquer sur la première génération.

Selon certaines rumeurs, Subaru devrait inaugurer l’utilisation du turbo sur son coupé, afin de s’adapter aux dernières normes de pollution. Le constructeur nippon pourrait donc faire appel à son quatre cylindres boxer 2,4l, nom de code FA24, fort d’une puissance de 260 chevaux et d’un couple de 376 Nm. Les rumeurs évoquent également l’arrivée d’une version STi, boostée à plus de 300 équidés. De plus, le prototype, surpris en plein test dynamique sur route ouverte, était accompagné d’une Ford Mustang 2,3l EcoBoost. De quoi confirmer l’arrivée d’une motorisation plus puissante que celle qui équipait sa première génération ?

Rappelons tout de même que le fabriquant propose toujours un 2.0l atmosphérique dans sa gamme (sur la Levorg par exemple), répondant tout aussi bien aux normes européennes en matière de pollution.

Des informations plus précises devraient faire surface dans les mois à venir, le modèle final n’étant attendu que pour l’an prochain.