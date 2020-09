Les Porsche 718 Cayman GT4 et 718 Spyder s’équipent de la PDK

Porsche met à jour la plupart de ses modèles afin de les garder au goût du jour. Sur les 718 Cayman GT4 et Spyder, cela se traduit par l’apparition de la boîte PDK à sept rapports dans la liste des options. Cette boîte est assortie d’un différentiel optimisé et bénéficiant de valeurs de blocage plus conséquentes, pour une meilleure motricité. Le septième rapport de la boîte PDK possède une démultiplication plus courte sur toutes les versions 718 à moteur 4.0 atmosphérique.

Grâce à la boîte automatique, les deux bolides, équipés d’un six cylindres à plat de 4.0l de cylindrée développant 420 chevaux, sont en mesure d’expédier le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

Porsche profite de cette nouvelle année modèle pour évincer l’Alcantara de son offre, au profit d’un matériau « Race-Tex », aux propriétés semblables. La palette de coloris s’étoffe également d’un Python Green sur l’ensemble des versions du 718.

Sur les modèles 718 GTS 4.0, le pack Sport Chrono de série adapte les caractéristiques des changements de rapport de la boîte PDK en fonction des quatre modes de conduite (Normal, Sport, Sport Plus et Individual). En mode Sport, les changements sont plus rapides, les rétrogradages s’effectuent plus tôt et s’accompagnent d’un coup de gaz automatique, tandis que les accélérations sont optimisées grâce à des points de passage de rapport retardés.

Toutes ces nouveautés sont dès à présent commandables.