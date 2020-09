Send an email

Une nouvelle BMW M4 GTS (ou CSL) photographiée non loin du Nürburgring

Alors que l’arrivée de la nouvelle BMW M4 est imminente, avec une présentation prévue pour le mois de septembre, certains photographes ont pu immortaliser tout récemment un prototype pour le moins particulier.

Equipé d’un aileron et d’une disposition d’échappements inédite, il s’agit d’une version survitaminée de la future M4. L’aileron laisse d’ailleurs fortement penser qu’il s’agit d’une version GTS, ou CSL. Elle devrait donc se caractériser par un kit aérodynamique repensé, par l’utilisation de matériaux plus légers et par son moteur gonflé.

Pour rappel, la précédente BMW M4 GTS, étudiée pour la piste, embarque un six cylindres en ligne 3.0l bi-turbo délivrant 500 chevaux et 600 Nm de couple. La version standard du modèle s’équipe pour sa part du même bloc, mais avec une puissance de 431 équidés.

Du côté de la future M4, elle embarquera un nouveau six cylindres, équipant déjà les X3 et X4 M. Sur la version Competition, ce dernier développe 510 chevaux. Cette version GTS recevra donc une puissance bien plus élevée, pour marquer le coup.

Affaire à suivre !