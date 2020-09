Send an email

Vidéo : Il loue une Audi R8 V10 et explose plus de dix voitures dans une rue

Alors qu’il profitait d’une Audi R8 louée à une entreprise spécialisée, le conducteur du bolide a perdu son contrôle en plein milieu d’une rue, remplie de voitures stationnées, dans la ville de Nanterre, en France.

Alerté par le bruit causé par le carambolage, un habitant des lieux est sorti dans la rue, armé de son smartphone. On peut constater que plus de dix voitures sont sérieusement endommagées, et que la R8 a été littéralement coupée en deux dans le crash.

Dans une seconde vidéo, apparemment publiée par les auteurs de l’accident, nous pouvons remarquer avec effroi leur amusement face à la situation.

La police, alertée rapidement, a ouvert une enquête afin de déterminer qui était au volant du bolide. L’habitant qui a filmé la première vidéo explique de plus que le véhicule est passé à plusieurs reprises dans la rue à vive allure avant de terminer sa course brutalement.

Pour rappel, la dernière Audi R8 est animée par un V10 5,2l atmosphérique, délivrant 620 chevaux et 580 Nm de couple. Elle est capable d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. En France, son prix débute à partir de 147500€ pour une version propulsion.