Vidéo : Une Porsche 911 993 de Gunther Werks met à l’amende des supercars modernes sur circuit !

Si certains préfèrent conserver l’ensemble d’un véhicule « ancien », d’autres aiment lier d’anciens modèles avec des technologies actuelles. C’est le cas de Gunther Werks, qui propose une Porsche 993 tout à fait redoutable.

Animée par un six cylindres à plat atmosphérique de 4.0l de cylindrée, la machine de course dispose de 431 chevaux et 423 Nm de couple, avec un refroidissement à air. En fait, il s’agit tout bonnement du six cylindres utilisé sur les dernières 911 GT3 RS. Il a toutefois été légèrement dégonflé, étant donné que cette 993 modernisée ne pèse que 1224 kg, contre plus de 1400kg pour une GT3 RS actuelle. En dehors de son moteur, la 911 a reçu un châssis totalement repensé, afin d’encaisser au mieux cette puissance.

Nos confrères de Motor Trend ont ainsi pu découvrir deux exemplaires du modèle, sur le célèbre circuit de Willow Springs, situé en Californie. Confiées aux mains de Randy Pobst, les deux machines prestent des tours incroyables, malgré leur comportement moins aseptisé. Comme l’indique le pilote, le charme de cette 993 remasterisée réside dans son look et sa conduite rétro, alliée à la précision des châssis et des moteurs actuels.

En terme de chronos, cela se traduit par un joli 1:26,90. Par exemple, une Porsche 991.1 Turbo S Coupé ne se contente « que » de 1:27,81 pour réaliser le même tour. A titre informatif, le modèle ne sera produit qu’à 25 exemplaires. Son prix de base est de 585.000$ !

Un très beau reportage à savourer de toute urgence !