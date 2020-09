Vidéo : La protection de la carrosserie d’une Bugatti Divo

Dans le milieu du detailing automobile, l’entreprise Topaz est réputée pour ses prestations haut de gamme et l’exclusivité des véhicules sur lesquels elles sont réalisées. La preuve en est avec la protection complète de cette Bugatti Divo, à l’aide d’un film PPF.

Ce dernier, totalement invisible une fois posé, va officier comme une couche de protection entre le vernis d’origine et l’extérieur. Ne dénaturant pas le rendu de la peinture et des pièces en fibre de carbone, il offre une protection non négligeable contre les rayons UV, ainsi que les projections de gravillons et autres éléments agressifs.

Le processus est bien entendu réalisé après un bon lavage et une décontamination, ainsi qu’un polissage, de manière à poser le film sur un vernis en parfait état. Le film est ensuite appliqué sur un panneau humide. L’eau et les bulles d’air sont ensuite chassées. On finit par chauffer le film pour le fixer solidement à la carrosserie.

Il reste à préciser que cette technique de protection n’est absolument pas réservée aux véhicules de ce type, bien qu’en règle générale, les possesseurs de véhicules plus « abordables » optent plus souvent pour une protection localisée au niveau de la face avant de la voiture et des ailes arrière, afin de réduire considérablement la note de la facture.

Pour rappel, la Bugatti Divo est une version spéciale de la Chiron, produite à 40 exemplaires. Elle est animée par un W16 8l développant 1500 chevaux et 1600 Nm de couple. Son prix de base est de 6.000.000 d’euros.