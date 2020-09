Hyundai dévoile son nouveau Tucson

Hyundai a dévoilé aujourd’hui la nouvelle génération de son Tucson, qui mise sur un look totalement revu et sur une gamme presque totalement électrifiée. Véritable modèle à succès, le Tucson a été écoulé à plus de 7 millions d’unités depuis son lancement, en 2004. 1,4 millions de ceux-ci ont été vendus sur le territoire européen.

Ce qui change

Visuellement, difficile d’établir le moindre lien de parenté avec la précédente version. Cette quatrième génération du Tucson réinvente en effet son design, avec une calandre massive intégrant les feux d’une manière pour le moins originale. De profil, le SUV s’affiche avec des lignes « carrées », pour un rendu plus dynamique. L’arrière se caractérise quant à lui par l’apparition d’une bande LED, très en vogue pour l’instant.

A son bord, le changement est également le maitre mot. Le Tucson de quatrième génération s’équipe ainsi d’un nouveau volant, d’une console centrale revue et intégrant mieux le système multimédia de 10,25 pouces. La gestion des éléments de confort est quant à elle gérée par un panneau tactile, situé sous l’écran. Naturellement, les compteurs analogiques sont ici remplacés par un combiné digital.

Bien entendu, le nouveau SUV est assorti de nombreuses assistances à la conduite, allant du régulateur de vitesse adaptatif au système de reconnaissance de panneaux de signalisation.

Les dimensions

Le nouveau Tucson s’allonge de 20mm, pour une longueur totale de 4500 mm. Il est également 15 mm plus large et 5mm plus haut que son prédécesseur, de manière à offrir une habitabilité plus conséquente. Les passagers arrière profitent ainsi de 26mm supplémentaires au niveau des jambes et le coffre dispose d’un volume de 620 litres.

Plusieurs motorisations électrifiées au programme

Hyundai mise désormais sur l’électrification. Son modèle phare n’échappe pas à la règle et est donc proposé avec trois versions hybrides, proposées en marge de motorisations classiques, diesel et essence. Si les variantes plug-in hybrides n’ont pas encore été présentées, la version hybride « autonome » fait appel à un bloc 1,6l T-GDi, épaulé par un moteur électrique développant 60 chevaux. La puissance totale de l’engin est de 230 équidés.

Le constructeur coréen propose également plusieurs motorisations à hybridation légère, sur des blocs à essence et diesel. L’alterno-démarreur permet ainsi de réduire d’environ 10% les émissions polluantes, ainsi que la consommation de carburant. La boîte mécanique à six vitesses est désormais « intelligente ». En effet, la liaison entre la pédale d’embrayage et ce dernier est assurée par un relai électrique. Grâce à cela, le véhicule est capable de déconnecter automatiquement la transmission du moteur quand certaines conditions sont réunies, dans l’optique de réduire les consommations. Les clients pourront également opter pour une boîte à double embrayage disposant de sept rapports.

A quel prix ?

Hyundai n’a pas encore donné de prix pour son nouveau Tucson. Au vu des nouveautés apportées et de la tendance globale, nous pouvons toutefois nous attendre à une montée du prix. A titre indicatif, un Tucson actuel se négocie à partir de 27.300€ en Belgique.