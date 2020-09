BMW annonce une nouvelle 128ti pour rivaliser avec la Volkswagen Golf GTI !

BMW étoffera très prochainement la gamme de motorisations de sa nouvelle Série 1 avec la 128ti. Placée juste sous la M135i, cette 128ti se contentera de deux roues motrices (à l’avant) et d’un moteur à quatre cylindres disposant de 265 chevaux. Sans surprise, cette 128ti a pour objectif de venir concurrencer certaines « hot hatch » déjà bien établies sur le marché. Mention spéciale aux Volkswagen Golf GTI, Renault Megane RS et autres compactes survitaminées.

La 128ti sera de série fournie avec une boîte automatique à huit rapports et d’un différentiel autobloquant Torsen à l’avant. La suspension BMW M profite également d’un surbaissement de 10mm et d’une meilleure rigidité, pour un comportement plus sportif. Le modèle s’annonce d’ores et déjà plus léger de 80 kg que la M135i xDrive. Pour rappel, cette dernière annonce une puissance de 306 chevaux.

Pour rappel, la dernière Volkswagen Golf 8, présentée en début d’année, est animée également par un bloc à quatre cylindres de 2.0l. Dans la version standard de la Golf GTI, il développe une puissance de 245 chevaux, pour un couple de 370 Nm.

Visuellement, la 128ti se calquera globalement sur le design d’une Série 1 dotée d’un pack M. Ce dernier sera toutefois agrémenté de quelques détails spécifiques, qui sont encore camouflés à l’heure actuelle.

Cette nouvelle version de la compacte sera lancée en Europe d’ici le mois de novembre prochain. Les prix seront dévoilés dans le courant des mois à venir.