BMW présente ses nouvelles M3 et M4 !

Déjà visibles en photo hier matin, les nouvelles BMW M4 et M3 ont été présentées aujourd’hui. L’occasion de confirmer toutes les rumeurs qui circulaient à leur sujet depuis plusieurs mois.

Ce n’était plus un secret depuis la sortie de la nouvelle Série 4; les deux bolides s’équipent désormais d’une calandre distinctive, à l’origine de nombreuses boutades sur la toile. En dehors de cela, les M3 et M4 se caractérisent toujours par leur agressivité impressionnante. Elles s’équipent comme toujours de quatre sorties d’échappement, de voies élargies et de jantes spécifiques.

A leur bord, nous retrouvons de la fibre de carbone et de cuir à profusion, pour un aspect « racing ». En dehors de sièges sport (ou baquet en option), l’habitacle se calque sur celui des modèles de série. BMW a toutefois pris soin d’étoffer son catalogue d’options de personnalisation, afin de pouvoir proposer des agencements de coloris pour le moins surprenants. Comme les derniers modèles BMW M, le volant reçoit deux boutons rouges M1 et M2, permettant de configurer des modes de conduite à la carte.

Le cockpit virtuel, proposé de série sur le modèle, profite d’une mise en page spécifique aux modèles sportifs de la marque. Le système multimédia, de son côté, est directement proposé dans sa version la plus haut de gamme, avec toutes les technologies proposées par BMW (Apple CarPlay et Android Auto sans fil, recharge à induction, …).

Sans surprise, les M3 et M4 reçoivent le nouveau bloc à six cylindres en ligne de BMW M. Déjà présent sur les derniers X3 et X4 M, ce bloc atteint une puissance de 510 chevaux sur les variantes Competition des modèles, avec un couple de 650 Nm. Les versions standard se « contentent » de 480 chevaux. Ces dernières s’équipent de série d’une boîte mécanique à six rapports, envoyant la puissance aux deux roues arrière. Les M3 et M4 Competition s’associent quant à elles à une boîte de vitesse automatique à double embrayage. Les 510 chevaux sont toutefois gérés par une transmission intégrale semblable à celle de la M5.

Les amateurs de piste peuvent opter pour un M Race Track Pack, permettant de réduire le poids des bolides de 25kg, grâce à l’installation de freins en carbone-céramique et de jantes spécifiques en alliage-léger. Le bolide est livré d’origine avec une suspension M Adaptative, permettant d’améliorer sa polyvalence. La boîte de vitesses dispose de trois programmes de passages de vitesse et un nouveau réglage permet de faire varier la sensibilité de la pédale de frein.

Les nouvelles M3 et M4 débarqueront sur le marché dès le mois de mars 2021. Leur prix sera annoncé dans le courant des mois à venir.