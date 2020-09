Peugeot dévoile la nouvelle 508 PSE

Peugeot entame aujourd’hui le lancement de sa gamme PSE, avec l’arrivée de sa nouvelle 508 à vocation sportive. Proposée dans sa version break et berline, cette 508 plug-in hybride dispose d’une puissance totale de 360 chevaux, pour un couple de 520 Nm. Elle conjugue ainsi un bloc 1,6l PureTech de 200 chevaux avec un bloc électrique, capable de parcourir 42 kilomètres seul, selon la normes WLTP.

Dotée d’une transmission intégrale et d’une boîte automatique à huit rapports, la 508 PSE est en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Visuellement, l’engin se différencie par un kit carrosserie plus sportif et par l’apparition de traits verts, propres à la gamme PSE. Elle s’équipe également de jantes de 20 pouces, chaussées de Michelin Pilot Sport 4S. Le vert « kryptonite » est bien entendu rappelé à l’intérieur; sur le volant, dans le système multimédia et sur les aiguilles du compteur virtuel.

La Peugeot 508 PSE embarque une batterie de 11,5 kWh, capable de recharger en sept heures sur une prise domestique classique . Une borne domestique peut quant à elle faire le même travail en deux heures. Le fabriquant annonce au passage une habitabilité identique à celle du modèle standard.

En dehors de sa motorisation dynamique, la berline (ou le break) reçoit quelques adaptations, visant à améliorer son tempérament sportif. Elle s’équipe en outre d’une suspension adaptative, durcie en fonction du mode de conduite choisi. Sa hauteur de caisse est également diminuée. Les voies sont quant à elles élargies de 24mm à l’avant et de 12mm à l’arrière.

Peugeot ouvrira les commandes de la 508 PSE d’ici la mi-octobre. Les premières livraisons seront planifiées pour le début de l’année prochaine.